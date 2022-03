Mauricio Ochmann revela por primera vez la verdadera razón de su divorcio

Este fin de semana se estrenó un capítulo más del programa de ‘La entrevista con Yordi Rosado’, donde tuvo como invitado a Mauricio Ochmann y durante esta conversación, el actor no dudó en abrir su corazón para hablar lo difícil que fue su vida desde recién nacido, pues fue dado en adopción.

El actor habló de su exitoso personaje ‘Chema’ y el encuentro que tuvo con un capo y se percató de que se trataba de alguien muy poderoso, incluso temió por su vida ya que después lo mataron en una disputa.

“Me interceptaron en una carretera, yo creo que el que iba manejando sabía. Me estaban llevando a un evento, me interceptaron después de tres retenes. El chofer me dice ‘le voy a echar gas’, pero según este mismo no le dio tiempo, se metió a una gasolinería y yo veo a un cuate que paró el cuello, me tocaron la ventana y me dijeron que el patrón me quería conocer”.