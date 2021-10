Mark Zuckerberg cambia el nombre de Facebook por Meta

Durante el evento Facebook Connect, Mark Zuckerberg cambia el nombre de Facebook a Meta, evento anual donde también la empresa ha mostrado sus últimos avances en Realidad Virtual y Realidad Aumentada.

Este cambio que realizó el director ejecutivo de la empresa, es por el interés por construir un metaverso, es decir un mundo virtual en donde los usuarios podrán socializar, comprar o trabajar gracias al uso de la tecnología y ya no quiere que se le vea de manera exclusiva como una tecnología en redes sociales.

“Estoy orgulloso de lo que hemos construido y emocionado por lo que está por venir, avanzando más allá de lo que es posible hoy, más allá de las limitaciones de las pantallas, de los límites de la distancia y de la física, y hacia un futuro en el que todos podamos estar presentes, unos con otros, crear nuevas oportunidades y experimentar sensaciones nuevas. Hablo de un futuro que va más allá de una sola empresa y que vamos a construir entre todos”.

Desde hace unos días el portal estadounidense ‘The Verge’ se dio a conocer de manera exclusiva este cambio de nombre de la empresa, que también controla WhatsApp, Instagram y Messenger, aunque este movimiento no afectará a la red social Facebook al principio y se seguirá llamando igual.

Lo que cambiará es el nombre de la matriz que engloba todas las herramientas en poder de Mark Zuckerberg, y este cambio no implica absolutamente nada para los usuarios que forman parte de la comunidad de la red social.

“Hoy día nuestra marca está tan ligada a un producto que no puede representar todo lo que hacemos, y mucho menos en el futuro. Con el tiempo confío en que se nos vea como una empresa del metaverso, y quiero anclar nuestro trabajo e identidad en lo que estamos construyendo a futuro”, al hablar del Meta.

Mark Zuckerberg señala que el futuro de Facebook es el metaverso, y es el futuro del Internet, la ‘keynote’, está destinada a mostrar la visión de cómo va a funcionar el mundo virtual en el usuario donde socializará con videojuegos, comprar o trabajar empleando dispositivos de Realidad Virtual y Realidad Aumentada, aunque tardará unos 5 o 10 años, en llegar.

“La gente creará todo tipo de espacios. Hasta mundos. El teletransporte será como pinchar en un enlace en internet”, señaló Zuckerberg durante la presentación donde ha mostrado imágenes de personas poniéndose de acuerdo para un partido de básquetbol, jugar ajedrez, o trabar empleando hologramas y avatares.

