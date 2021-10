De nueva cuenta la compañía de Mark Zuckerberg ha tenido fallas en todo el mundo y usuarios de varios países reportaron a través de Twitter una caída de Facebook, Instagram y WhatsApp.

Aparentemente los servicios de estas aplicaciones se reportaron a las 10:40 de la mañana y las fallas comenzaron en Facebook, para posteriormente alcanzar a Instagram y WhatsApp.

Esta no es la primera vez que presentan fallas estas aplicaciones y por supuesto, algunos usuarios creen que los servicios se restablecerán dentro de una hora como ocurrió la vez pasada.

Mientras tanto, nuevamente Twitter ha servido como la única red social capaz de continuar conectando a todos y dar la oportuna información sobre la caída de estas tres famosas redes.

Por supuesto, los memes no se han hecho esperar y así han reaccionado todos los internautas afectados:

this is what happens! Twitter is always there to help WhatsApp, Facebook and Instagram when they are down 👇 pic.twitter.com/cX2MtzPxvx — vawulence headquarters (@vawulencehq) October 4, 2021

Twitter users when they hear that Instagram, WhatsApp and Facebook are all down pic.twitter.com/bZ6I0BphLg — jacob (@JacobTHFC_) October 4, 2021

me running to twitter after finding out whatsapp, facebook and instagram are down :#instagramdown pic.twitter.com/jRbvnlcUJD — ABHISHEK Kumar Verma (@Verma01Abhishek) October 4, 2021

Me running to twitter to confirm that i'm not the only one affected by Instagram, WhatsApp and Facebook Shut Down#facebookdown#WhatsAppDown#instagramdown pic.twitter.com/KiZ3AxaO3Z — Siddharth Singh (@imsiddharth9) October 4, 2021

Present Situation Whatsapp ,Facebook and Instagram down now. pic.twitter.com/YUOjS3Lbc1 — AndhraNTRFC 🌊 (@AndhraNTRFC) October 4, 2021

#instagramdown

Instagram and WhatsApp down

Meanwhile twitter : pic.twitter.com/sMmleiwKXL — ᵃ ᴷᴷᴿ 💜 (@aqqu___) October 4, 2021

Twitter vendo o WhatsApp cair pic.twitter.com/EFXiLdpDKD — Mateus (@mateusbarrxs) October 4, 2021

Whats App – Down

Instagram – Down

Facebook – Down Zuck: pic.twitter.com/6BAcXv0Xum — Henrique Esteter (@Economesteter) October 4, 2021

Facebook, Instagram and WhatsApp have been eliminated! pic.twitter.com/XpjzphwrGP — David sixthus 🦅💨 (@DavidSixthus) October 4, 2021

