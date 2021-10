Khloé Kardashian vuelve a desatar criticas por su apariencia

A través de las redes sociales se ha convertido en tendencia el nombre de Khloé Kardashian debido a un antiguo vídeo y las imágenes están desatando toda clase de comentarios debido a los retoques físicos que se ha realizado la estrella de televisión.

Ha sido a través de Twitter donde se han replicado las imágenes de la apariencia física de Khloé en la que aseguran que ya no se parece a sí misma y que sus cirugías le han deformado por completo el rostro.

“Khloe Kardashian se ve diferente cada vez que la veo. Triste porque la acosaron para que se odiara a sí misma y ahora no sabe a quién quiere parecerse”, se lee en el siguiente tuit que escribieron en la plataforma.

Khloe Kardashian looks different every time I see her. Sad that she was bullied into hating herself and now she doesn’t know who she wants to look like. pic.twitter.com/J2PJLKq6sN — george clooney (@shlexii) October 28, 2021

“¿Quién es esta? Que no es Khloe Kardashian. No hay forma, por qué siempre se ve diferente en todo. Juro que cada vez más irreconocible”, detalló otra persona en la misma plataforma con la captura de pantalla del vídeo que protagonizó la empresaria el pasado mes de junio.

who tf is this???😭 THAT IS NOT KHLOE KARDASHIAN. THERES NO WAY. WHY DOES SHE ALWAYS LOOK DIFFERENT IN EVERYTHING. I SWEAR SHE BECOMES MORE AND MORE UNRECOGNIZABLE. pic.twitter.com/7tRAf8ja9o — hannah △⃒⃘🎃 (@w0rstbehavi0rrr) October 28, 2021

Bruh… there is no way that’s Khloe pic.twitter.com/jOIdP5z4Fb — Kat (@beautyyfulsoul) October 27, 2021

El pasado 8 de junio Khloé protagonizó este comercial sobre Nurtec, un fármaco que alivia la migraña y en la que la estrella de televisión da su testimonio sobre los beneficios que ha tenido al consumir este producto.

Guys!! Major News!!! ⭐️You all know how Thankful I am for Nurtec® ODT (rimegepant) 75 mg!! And how much I LOVE my commercials with my tutu 🥰Now I feel even more grateful!! If thats even possible🙏🏼Thank you @NurtecODT #NurtecODT 💜 #MHAM PI: https://t.co/pZbLyDejbH pic.twitter.com/sOkJFSOj6r — Khloé (@khloekardashian) June 8, 2021

Aunque en su cuenta de Instagram luce totalmente diferente al vídeo. Muchas ocasiones ha sido señalada de abusar de los filtros

Y es que en la plataforma luce siempre impecable y guapísima.

Khloé Kardashian sorprende a las redes con radical cambio físico

Khloé Kardashian presume cuerpazo en atrevida fotografía