Magaly Chávez revela por qué terminó con Alfredo Adame

En una reciente entrevista Magaly Chávez, ex novia de Alfredo Adame reveló detalles de su relación y las razones por las que decidió terminar con el conductor.

Después de las polémicas por las que atravesó Adame por sus dimes y diretes con varias personalidades del mundo del espectáculo y sus peleas, protagonizó un breve romance con Magaly Chávez, ex participante del programa ‘Enamorándonos’.

Aunque su relación iba viento en popa y hasta propuesta de matrimonio existía, ingresar juntos al reality show ‘Soy famoso: ¡Sácame de aquí!’ llevó a su fin a la relación en medio de una polémica más.

Fue para el programa en línea ‘Vaya Vaya TV’ del periodista de espectáculos Gerardo Escareño, que Magaly confesó que Adame la trató muy mal durante el reality pues llegó a insultarla llamándola corriente y vulgar. Incluso considera que Alfredo fue quien se colgó de su fama y no ella de la de él como en su momento aseguró el conductor durante el reality.

“Puede que esté así por todo lo que estábamos pasando, pero después me puse a pensar y dije no. Yo no soy víctima de todo esto, más bien soy responsable por que lo permití y lo mismo puedo hacer para no permitirlo”, detalló Magaly.