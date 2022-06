‘Spider-Man: No Way Home’ se reestrenará con una versión extendida

La última entrega de Sony Pictures y Marvel Studios ha sido todo un éxito y acaban de anunciar su regreso a las salas de cine con una versión extendida.

Tras la pandemia y el regreso a los cines, ‘Spider-Man: No Way Home’ se convirtió en una de las películas más taquilleras, gracias a la apertura del Spiderverse que fue tema de conversación en redes sociales previo al estreno y tras su lanzamiento.

Ahora, Sony Pictures junto Marvel Studios, han confirmado que este nuevo corte tendrá un corte más divertido con escenas inéditas y será llamado ‘Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version’, el cual llegará a los cines el próximo 2 de septiembre de 2022 en salas de Estados Unidos y Canadá, con más países aún por anunciar.

Fue durante el fin de semana que se hizo este anuncio oficial a través de las redes sociales del filme, con un divertido video de los tres protagonistas de ‘Spider-Man’.

Esta nueva versión extendida y divertida espera que la película siga recaudando más de lo que ha logrado con sus más 1. 900 millones de dólares al rededor del mundo.

Director de ‘Spider-Man: No Way Home’ revela que organizó una ‘sesión de terapia’ para Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire