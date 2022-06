Amber Heard rompe el silencio y habla del odio que ha recibido en redes sociales

Han pasado dos semanas desde que el juicio por difamación que enfrentaban Johnny Depp y Amber Heard llegó a su fin tras el veredicto que le dio la victoria al actor, después de que los abogados de ambas partes ofrecieran algunas entrevistas, ahora la actriz rompió el silencio por primera vez.

Aunque Amber Heard se había pronunciado a través de su oficina de representación, ahora la actriz ha comenzado una gira de medios para ofrecer algunas entrevistas y viajó a Nueva York para ofrecer la primera de ellas, la cual estuvo a cargo de la periodista Savannah Guthrie de la NBS News.

Durante este primer adelanto de la entrevista, Amber reveló que no “culpa” al jurado por ponerse del lado de Johnny Depp y calificó como un frenesí injusto la cobertura en redes sociales en torno al caso favoreciendo a su ex esposo.

“No me importa lo que uno piense de mí o los juicios que quieras hacer sobre lo que sucedió en la privacidad de mi propia casa, en mi matrimonio, a puertas cerradas. No presumo que la persona promedio deba saber esas cosas. Así que no lo tomo como algo personal”, dijo.