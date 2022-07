Mafe Walker confirma si es la mujer que salió en ‘Caso cerrado’

Tras viralizarse Mafe Walker, la colombiana que asegura poder comunicarse con alienígenas, sigue dando de qué hablar, no solo porque gracias a su exposición y alcance en las redes sociales le han caído interesantes propuestas de trabajo, como su último proyecto en Netflix.

A la par, se ha difundido un video que muestra a una joven con un parecido similar a Mafe y que ha puesto en duda su credibilidad.

Se trata de un clip de 2016 en el que supuestamente aparece Walker en un capítulo del programa de Telemundo, ‘Caso Cerrado’ que fue conducido por la doctora Ana María Polo, donde abordan casos jurídicos de latinos en Estados Unidos.

De acuerdo a usuarios, la mujer que aparece en el programa, de nombre Amanda, acusa a su pareja de no querer hacerse responsable de su hijo y acude al programa con seis meses de embarazo.

En redes aseguran q esta chica "Amanda" es nada + y nada – que #mafewalker !! Yo digo q no es … la chica claramente se le nota acento Mexicano ,recordemos que MAFE es Colombiana !! #CasoCerrado. Esto fue en 2016 … si es que es ella,Se ve bien fregada ! Que opinan hermanas ?

Después de que se viralizara este video, el equipo que representa a Mafer Walker señaló a Milenio que la mujer que aparece no es ella, incluso el portavoz agregó que la colombiana no conoce el programa de ‘Caso Cerrado’.

“Mafe me confirma que NO es ella, de hecho no conoce el programa de Caso Cerrado”, respondió al medio de comunicación.

