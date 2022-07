Liberan tráiler oficial de ‘La Huerfana: El Origen’

La semana pasada se liberó una imagen oficial de Isabelle Furhman en el papel de Esther Coleman, quien después de 13 años volvió a encarnar al personaje que realizó cuando solamente tenía 12 años.

A pesar del paso del tiempo, la producción logró que la joven actriz volviera a parecer una niña para realizar esta precuela de ‘Orphan’ o ‘La Huerfana’, cinta que ha sido dirigida por William Brent Bell y escrita por David Coggeshall.

Después de una larga espera por fin se ha liberado el tráiler oficial del filme que lleva por nombre ‘Orphan: First Kill’ o en su traducción para Latinoamérica ‘La Huérfana: El Origen’, la que relatará el primer asesinato y mostrará el verdadero origen de Esther Coleman.

“Leena Klammer orquesta un brillante plan de escape de un centro psiquiátrico de Estonia y viaja a Estados Unidos haciéndose pasar por la hija desaparecida de una familia adinerada. Pero la nueva vida de Leena como Esther, viene con algo que no esperaba y la enfrenta a una madre que protegerá a su familia a cualquier precio”, se puede leer en la descripción del filme.

En el tráiler podemos ver en acción a Julia Stiles, Rossif Sutherland, Hiro Kanagawa, Jade Michael, Stephanie Sy y Matthew Finlan.

Cuando se dio a conocer el regreso de la protagonista, se hablaba de cómo sería su regreso pues los años pasaron por Isabelle, sin embargo, la actriz asegura que la producción logró hacer que se viera nuevamente como Esther, sin necesidad de recaer en efectos especiales.

“No usamos efectos especiales, no usamos extraños trucos de maquillaje. Y creo que eso es lo que hace que la película funcione, porque realmente no puedes entender cómo me veo como una niña de 9 años, pero lo hago. Y es realmente espeluznante”, detalló Isabelle.