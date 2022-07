Papá de Octavio Ocaña asegura que ya sabe quién mató a su hijo

Han pasado 9 meses desde la repentina muerte del actor Octavio Ocaña y tras una exhausta investigación Don Octavio Pérez, ha confirmado en recientes declaraciones que ya sabe exactamente quién asesinó a su hijo.

En recientes entrevistas el padre de Octavio Ocaña, aseguró que muy pronto podrá revelar los resultados de la investigación por la muerte de su hijo.

“Ya acabé los últimos peritajes, tengo peritos muy buenos, abogados tengo los mejores, el fiscal se ha portado muy bien, tenemos ya casi 9 inculpados, no te puedo decir que ya los puedo meter a la cárcel, pero acá se echan la bolita de quien se disparó, ya saben que mi hijo no se disparó”, señaló Don Octavio.

Don Octavio recalcó sus declaraciones desde que inició la investigación, detallando que se irá hasta las últimas consecuencias y después los peritajes ya sabe exactamente quién es el policía que le disparó a su hijo.

“Ya podemos crear una detención en contra de ellos pero no tenemos exactamente, o sea por el puro hecho de cómo hicieron las cosas ells ya tienen el problema. Por otro lado mi expedito me entrega en 15 o 20 días… no me quiero adelantar simplemente quiero mantener al margen” reveló.

Será aproximadamente en un mes cuando la fiscalia resuelva el crimen cometido en este caso.

