Lupita Jones ofrece disculpas a Sofía Aragón

El polémico vídeo de Lupita Jones, donde ‘amenazaba’ a las mujeres que han participado con ella en ventilar “sus secretos”, después de lo dicho por Sofía Aragón le trajo más críticas que cosas positivas.

Incluso otras ex reinas apoyaron a Aragón, como Ximena Navarrete quien mandó un mensaje sobre cómo se dirigió Jones hacia otras mujeres, finalmente tuvo que ofrecer una disculpa pública y lo hizo a través de su cuenta oficial de Facebook.

En su perfil colgó un vídeo donde se describió como una persona “agresiva, violenta, vengativa sin compasión y carente de sororidad”, no solo ofreció disculpas al público en general y las mujeres, también a Sofía Aragón, quien ha representado al país con su preparación inteligencia, elocuencia y belleza.

Jones dijo que lo sucedido le trajo una enseñanza y que no volverá a dejarse llevar por un impulso. También aclaró que su hijo no fue el responsable de haber lanzado un insulto y que el responsable ya no trabaja en su organización.