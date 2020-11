Ximena Navarrete lanza un mensaje, tras las declaraciones de Lupita Jones

A pesar de las declaraciones de Lupita Jones, ha sido ella quien ha recibido críticas hacia los comentarios que hizo sobre todas las ex reinas de belleza, donde afirmó que si hablaban mal de ella, la ex Miss Universo de 1991 tendría que ventilar “sus secretos”.

Sin embargo, todas las ex reinas han recibido el apoyo de sus seguidores y recientemente Ximena Navarrete decidió hablar acerca de estas polémicas declaraciones, pese a las advertencias de quien fuera su coach en Miss Universo 2010.

“‘Empoderar a las mujeres’ no se trata de hacernos más fuertes. Yo no creo mucho en este término: ‘empedrar mujeres’ porque las mujeres ya nacimos fuertes. Me gusta mucho más pensar que nosotras podemos usar esa fuerza para impactar positivamente en este mundo. Ojalá siempre cuidemos nuestros palabras y adjetivos calificativos para referirnos a las demás mujeres. Una situación temporal que estés pasando en tu vida, NO TE DEFINE COMO SER HUMANO”, se lee en el mensaje.