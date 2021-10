Kim Kardashian fue la presentadora de ‘Saturday Night Live’

Kim Kardashian apareció este fin de semana como presentadora de ‘Saturday Night Live’ donde habló de manera sarcástica de su familia, su vídeo íntimo y de su divorcio con Kanye West, quien estuvo en primera fila.

La socialité apareció con algunos chistes que desde el primer minuto hicieron reír a la audiencia, ya que no hubo filtros para frenar los chistes que se convirtieron en los favoritos de la noche.

“Cuando me preguntaron (si quería ser presentadora), pensé ¿Quieres que sea la anfitriona? ¿Por qué? No he tenido el estreno de una película en mucho tiempo. Quiero decir, en realidad, solo tuve esa película y nadie me dijo que se estrenaría”, declaró desde el inicio de su participación.