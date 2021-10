Este es el actual aspecto físico de Yoss en prisión

Yoss continúa su proceso en el caso de Ainara Suárez en Santa Martha Acatitla y pese a todos los obstáculos ha continuado en contacto con sus seguidores y recientemente envió un mensaje en redes sociales.

Su novio, Gerardo González, ha sido el encargado de estar en comunicación con los seguidores de su novia y recientemente envió un mensaje que enchinó la piel de todos en la red.

“¿Saben hace cuánto no me veo en un espejo? No tengo ni idea en el día día de mi aspecto, no sé si traigo un moco, una lagaña o una ceja despeinada y de mi cuerpo ya no sé cómo está, me dicen que me veo más delgada y solo siento cómo el poco músculo que había hecho con ejercicio ya se fue, igualmente la fuerza que había logrado disminuyó. Lo único que mantengo es mi flexibilidad a través del yoga, gracias a la práctica sigo conectando cuerpo, mente y espíritu”, se lee al inicio de esta reflexión.