Kylie Jenner imita look con transparencias de Kim Kardashian

Esta semana Kylie Jenner sorprendió al confirmar su embarazo a través de su cuenta oficial de Instagram, rompiendo récords en la plataforma con más de 22 millones 934 mil likes.

En este segundo embarazo Kylie Jenner decidió vivirlo de manera diferente que cuando estaba esperando a Stormi el cual lo llevó en total privacidad, sin embargo, ahora hasta se ha presentado en público.

Fue para la presentación de la firma Revolve en la Semana de la Moda de Nueva York que Kylie apareció luciendo una ombliguera y un blazer extra largo color anaranjado.

Pero eso no es todo, a través de su cuenta oficial de Instagram compartió otro look que vistió, en el que muchos recordaron a Kim Kardashian y es que Kylie se inspiro y apareció con un Jumpsuit transparente dejando a la vista su pancita de embarazo.

La prensa internacional no dudó en comparar el look de Kim de 2015 y compartieron algunas imágenes de la similitud del arriesgado look.

Usuarios de Twitter también compartieron algunas imágenes haciendo la comparativa.

Así es cómo luce Kylie Jenner embarazada de su segundo bebé