Katy Perry explica la verdadera razón de su tic en el ojo

Esta semana se viralizó un video que despertó toda clase de especulaciones sobre lo que le sucedió a Katy Perry en medio de uno de sus conciertos y es que la cantante californiana tuvo un tic en el ojo, algunos usuarios en redes sociales comenzaron rumores sobre su estado de salud.

Pero finalmente, la cantante aclaró los rumores respecto al video viral el cual muestra cómo su parpado derecho se le cerró solo durante una presentación en Las Vegas y solamente cuando logró poner su mano es cuando logró abrir su ojo.

Katy Perry confesó que todo estuvo planeado desde un inicio y publicó otra versión del video a través de su cuenta verificada de Instagram junto al siguiente mensaje: “Cuando ves las nuevas fechas de PLAY 2023”.

“Dando la bienvenida a todos mis #flatearthers #spaceisfakers #birdsarentrealers para venir a ver mi truco de fiesta de ojos de muñeca rota IRL en Las Vegas el próximo año! ¡La lista de canciones del show es una diversión a través de los recuerdos que se remonta a 2008, una época en la que no todos estábamos congelados por la paranoia de nuestras propias cámaras de eco! Este show es una fiesta sin parar sobre encontrar el amor incondicional y extrañamente (para mí) no es político en absoluto, diablos me derramo cerveza de mis tetas (eso también es un truco de fiesta. ¡Espero cantar contigo en 2023! Y vamos a beber, esta va por mi cuenta”, escribió Katy.