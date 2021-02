Karla Panini envió una medicina alternativa a Karla Luna

Hace unos días la hija de Karla Luna, Estephany compartió un vídeo inédito de su mamá, quien mostraba algunos medicamentos que tomaba contra el cáncer, incluyendo la medicina alternativa que le envió su mejor amiga, Karla Panini.

En el clip, Luna dio a conocer algunos detalles sobre la supuesta medicina alternativa que le recomendó su entonces amiga, tomando con humor cada detalle que ha provocado enojo entre detractores de Panini.

“Ella quiere que yo cumpla y ok lo voy a hacer. Quiero que vean todo lo que consumo durante el día, estas son mis dosis de medicamentos, más aparte el bolsón, más el remedio de medicina alternativa que me dio la señorita Karla Panini, que tengo que tomarme tres cucharadas de este, una antes de cada comida, contiene: sábila, miel y mezcal (…) Pero ya se la baño, porque ella está creyendo que me tengo que comer cuatro animalitos (gorgojos vivos) diario”, declaró la entonces conductora.