Daniela Luján asegura que su mamá reniega porque no quiere tener hijos

En muchas ocasiones Daniela Luján ha hablado de la maternidad, asegurando que no quiere convertirse en madre y recientemente habló de lo que piensa su mamá.

Fue durante una reciente entrevista que tuvo con Odin Dupeyrón que Daniela explicó cuáles son sus motivos para no ser madre.

“Eres la primera persona que valida mi decisión, la primera, abiertamente, en una entrevista que yo digo que no quiero ser mamá”, y es que detalló que se ha encontrado con cuestionamientos al respecto como “¿Pero por qué?, si eres mujer”.

Finalmente explicó que su razón más importante es porque es una responsabilidad muy grande. Pero agregó que aunque su mamá reniega de su decisión, fue ella quien la educó para tomar elecciones, por lo que elije cuestionarse ciertas cosas.

“Entonces yo elijo cuestionarme el libreto social predeterminado que tenemos y decir no, no quiero, o sea, no quiero hacerme cargo de la psyque de un niño” recalcó Daniela Luján.