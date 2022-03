Juan Pablo Medina comparte primera imagen con su prótesis

Fue el año pasado cuando Juan Pablo Medina sufrió un infarto y a consecuencia de este una trombosis por lo que perdió una de sus extremidades por complicaciones y aunque el actor poco a poco reapareció en la vida pública, es hasta hoy que rompió el silencio.

A través de su cuenta oficial de Instagram el actor compartió la primera imagen usando su prótesis y además dio a conocer que por primera vez hablara del viaje que ha recorrido en los últimos año y medio.

Por primera vez el actor habla del suceso que le cambió la vida el pasado 15 de julio, tras sufrir un infarto.

“Mi primera reacción fue de enojo. Estaba muy encabronado. Yo aposté por vivir. Reuní a mi familia y les transmití que aceptaba. Todos me apoyaron. No había otra opción. No había vuelta atrás”, contó en un vídeo publicado en las redes sociales de GQ.