Liberan nuevas imágenes de ‘Stranger Things 4’

A mediados del mes de febrero dieron a conocer la fecha de estreno de la nueva temporada de la exitosa serie de ‘Stranger Things’ y tras anunciar sorpresivamente que la cuarta entrega será dividida en dos y habrá una quinta estas noticias fueron acompañadas de los pósteres oficiales.

Este jueves la plataforma de streaming liberó nuevas imágenes oficiales de ‘Stranger Things 4’ que promete ser una auténtica ‘película de terror’, la cual comienza seis meses después de los eventos de la Temporada 3, en la que nuestros héroes lucharon contra Mind Flayer en medio del centro comercial Starcourt Mall, como lo hace uno.

Ahora la historia que conocen se mezclará con el pasado de una familia de 1950 y extraños sucesos en la casa ‘Creel’, donde Dustin, Steve, Robin, Max y Lucas resolverán un misterio que rodea a la familia.

‘Stranger Things 4’ será más oscura

“Cuando se lo presentamos a Netflix hace tantos años, lo presentamos como si fueran los niños… Los Goonies en E.T.. Esa es su historia. Y los adultos están en Jaws y Close Encounters y luego los adolescentes están en Nightmare on Elm Street o Halloween. Pero, este año, no tenemos a los niños. Ya no podemos hacer Los Goonies. Y así, de repente, nos estamos inclinando mucho más hacia ese territorio de películas de terror que amamos. Fue divertido hacer ese cambio”, explicó Ross Duffer.

Ve a continuación la galería completa de esta nueva aventura que llegará a Netflix el próximo 27 de mayo y el ‘Volumen 2’ el 1 de julio.

