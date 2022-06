Juan Osorio habla de los problemas de alcoholismo de Pablo Montero

El productor Juan Osorio reveló que el alcoholismo de Pablo Montero le ha causado fuertes problemas en su vida laboral, incluso aseguró que no quiere volver a trabajar con el actor.

Después de que la revista TVNotas publicara que el actor llegó a una fiesta de la serie ‘El Último Rey’ en estado inconveniente, Juan Osorio decidió ofrecer una entrevista para el programa ‘De primera mano’ para revelar detalles de esta fiesta a la que no fue invitado.

Osorio aseguró que todo comenzó desde antes, debido a que en en la escena final de la segunda temporada no llegó al llamado y dejó a la producción plantada, por lo que se perdió todo un día de trabajo.

“Pablo sabe perfectamente los errores que cometió, en qué falló. Me duele mucho porque en lo personal lo quiero y lo estimo mucho y lo defendía a capa y espada para que hiciera este personaje y no es posible que el último día no se presentara a la grabación”, detalló Juan Osorio, agregando que ni siquiera se disculpó, incluso lo llamó cínico.