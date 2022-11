Irina Baeva acude a evento sin Gabriel Soto y así responde a rumores de separación

A pesar de que Irina Baeva y Gabriel Soto fueron captados juntos en el aeropuerto de Los Ángeles, las especulaciones sobre una ruptura amorosa continuaron, ya que incluso el periodista Alex Kaffie reveló que mantenían su relación por conveniencia.

En una reciente alfombra roja, la prensa cuestionó a Irina Baeva del por qué había acudido al evento sin su pareja y aseguró que era porque se encontraba trabajando y reaccionó nuevamente a las especulaciones sobre su relación, asegurando que no tienen que demostrarle nada a nadie ni compartir todo en sus redes sociales.

“Así como bien lo dices, especulaciones, yo creo que ustedes vieron, pero la verdad es que lo único que tengo que decir al respecto es que la única razón por las que nos hemos podido separar, más bien no estar juntos, es más bien, por la cuestión de trabajo, yo estuve en Qatar, que está a muchos kilómetros de aquí y él está grabando la novela y por esa razón no me acompaña hoy”, recalcó.