Captan a Irina Baeva y Gabriel Soto juntos en el aeropuerto

Después de las especulaciones que han surgido sobre un posible truene, Irina y Gabriel fueron sorprendidos juntos en el aeropuerto rumbo a Miami.

Y es que ha pasado un largo tiempo sin que la pareja fuera vista junta debido a sus respectivas agendas, mientras ella se encontraba en Nueva York, él en las grabaciones de la telenovela que protagoniza en nuestro país, sin embargo parece que se han dado un tiempo para estar juntos.

Los rumores señalaban que la pareja se había desde el mes de septiembre y habían estado fingiendo su relación, por la promoción de ‘Mi camino es amarte’.

De acuerdo a la periodista de espectáculos Nelssie Carrillo la pareja estaba a punto de abordar un avión a Miami, en la sección de comentarios del video que compartió la también reportera, señalaron que Irina y Gabriel se ven muy distanciados.

“No me convencen. Se notan muy distanciados. En la nota decía que para no dañar la novela debían aparentar que todo estaba bien”, es uno de los comentarios, o “Antes cuando los veían en el aeropuerto muy agarraditos de la mano y derramando miel y presumiendose para acaparar todas las miradas. Y hoy de eso ya no queda nada” y otro mensaje que se lee en la plataforma dice: “Pues es que él en la revista nunca dijo que habían terminado, que así lo quisieron interpretar es otra cosa”.