Influencer pierde a su bebé, tras 10 semanas de gestación

Regina Carrot, influencer y conferencista motivacional, utilizó sus redes sociales para confirmar que perdió a su bebé, durante la semana 10 de gestación.

En el mensaje, dio a conocer que luego de haber anunciado hace 5 días que estaba embarazada, su bebé fue al cielo y no pudo evitar romper en llanto.

“(Rubén y yo) teníamos mucha ilusión, obviamente son sentimientos que me gusta platicas con ustedes porque quizá a muchas les ha pasado, sé que es un tema del que no se habla mucho (…) Ya tenemos un angelito en el cielo, la experiencia sí fue un poco traumática ”, declaró la influencer al inicio de su vídeo, mientras confirmaba que tuvo un aborto involuntario.

Aparentemente el cuerpo de la influencer comenzó a tener malestares y aunque ya estaba en la semana 13, finalmente sus médicos le informaron que el bebé murió en la semana 10.

“Te limpian, sacan al bebé, a mí me pasó que a las 3:30 de la mañana, se vino todo, casi como una hemorragia, traía una sábana, traía literal coágulos y sí fue algo muy impactante, que no podía controlar. Tenía unos dolores horribles y una experiencia que la verdad no pensé que iba a vivir. Finalmente la operación salió bien”, agregó llorando, desde la cama de un hospital.