Mamá de Christian Nodal recibe anillo de compromiso

Han pasado 23 años de matrimonio y Jaime González, papá de Christian Nodal decidido sorprender este fin de semana a su esposa, Silvia Cristina Nodal con un enorme y lujoso anillo de compromiso.

Este es el tercer anillo de compromiso que le entrega, cabe resaltar que el primer anillo que le dio fue empeñado porque su familia pasaba por una mala situación económica, sin embargo, las cosas han mejorado para bien y siguen tan enamorados como hace años.

“Gracias vida por siempre hacer de mi vida y todos los días especiales. Recuerdo el primer anillo de compromiso que me diste el cual lo tuvimos que empeñar porque era eso o no comer. Pero prometiste un día darme el más bonito del mundo. El que para ti yo me merecía, nunca te pusiste de rodillas para dármelo, ahora entiendo que fue la promesa que tú te hiciste, no hacerlo hasta poder darme el que tú tenías siempre en mente para mí, te amo”, se lee al pie de dos clips que han cautivado a las redes.