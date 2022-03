Horacio Palencia responde al proceso penal por plagio y defiende su obra

Este miércoles se dio a conocer que Horacio Palencia ha sido vinculado a proceso federal por la demanda en su contra, en la que lo acusan de plagio de la canción “Mi razón de ser”, uno de los más grandes éxitos de la Banda MS.

El demandante es José Luis Calderón y de acuerdo al documento emitido por la Fiscalía General de la República, después de cinco años de investigaciones llegaron a este proceso de manera formal en el que se lee “con esta vinculación se reconoce la autoría sobre la obra a favor del guanajuatense José Luis Calderón Águila”.

En el programa ‘De primera mano’ se difundió el documento sobre la resolución y los abogados del guanajuatense hablaron sobre los millones de pesos que se le deben a su cliente por las regalías. Y aseguraron que los elementos que presentaron fue un cassete donde se grabó el tema en 2009.

Sin embargo, Horacio Palencia no se quedó callado y reaccionó a esta acusación, a través de su cuenta verificada de Instagram, aseguró que él es el autor de la canción y su trabajo habla por sí mismo al tener más de 18 temas convertidos en verdaderos hits de banda.

Posteriormente aclaró que su canción que le quieren arrebatar, es como un hijo para él y siente que se lo robaron a pesar de tener las pruebas necesarias para demostrarlo, explicando que su canción fue registrada en 2014, pero en 2012 firmó documentos que verifican que es el autor verdadero.

Horacio Palencia continuó con su largo comunicado a través de las historias breves de Instagram.

“¿Quién le quiere robar a quién? ¿Cuántos éxitos tiene él? A parte de la que me quiere robar? Ahora, porque en cuanto salió la canción no la registró, si según era de él? Fácil porque ahí la canción no valía nada. Cualuiera de los que me están leyendo pudo haber hecho lo mismo es decir tomar la canción del disco de Ms llegar a Indautor y decir “es mi canción” porque Indautor registra de buena fe. Y ahí es donde llegan los oportunistas y estafadores a querer robarles a los que si trabajamos duro y honradamente. Pero espero y confío en Dios en que todo se aclare. Gracias a todos por su cariño y apoyo los quiero. Incluso cualquier duda o pregunta háganmela saber, el que nada debe nada teme”, escribió el autor.