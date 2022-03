Arrestan al director de ‘Black Panther’ por confundirlo con un ladrón de bancos

El director de ‘Black Panther’, intentó retirar 12 mil dólares de un banco en Atlanta, sin embargo, le dieron avisó a la policía.

El portal TMZ dio a conocer que el personal del banco pensó de manera errónea que Ryan Coogler estaba organizando un robo y por esa razón llamaron a la policía, incluso el cineasta terminó esposado de manera breve.

“Esta situación nunca debería haber ocurrido. Sin embargo, ‘Bank of America’ trabajó conmigo, lo abordó a mi entera satisfacción y seguimos adelante”, expresó el realizador para el portal especializado.

UPDATE: Statement from Ryan Coogler on the incident https://t.co/xZb2570ggU

— TMZ (@TMZ) March 9, 2022