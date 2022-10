Guillermo del Toro revela que murió su madre un día antes del estreno de ‘Pinocho’

Este sábado, Guillermo del Toro dio a conocer el fallecimiento de su mamá, Guadalupe Gómez, el cual ocurrió un día antes de la premiere de su reciente cinta ‘Pinocho’.

Fue durante el Festival de Cine de Londres, de manera previa a la presentación de la película que el cineasta oriundo de Jalisco reveló la noticia, además agregó que la historia de su película se convirtió en un punto de unión con su progenitora.

Por otro lado, este lunes 17 de octubre, el cineasta compartió en su cuenta de Twitter el compromiso con el cual honrará la memoria de su mamá, quien también se desenvolvió en el medio artístico como actriz desde que era joven.

Del Toro prometió continuar por diez años más con la beca ‘ANIMEXICO’, el cual es un programa de becas el cual va dirigido a estudiantes mexicanos interesados en estudiar una Maestría en Artes, Animación de Personajes y Realización de Cine Animado.

To honor my Mother's memory, I will commit to continue the ANIMEXICO animation scholarship for young aimators for a full decade more. Para honrar la memoria de mi madre me comprometo a una decada mas de la beca ANIMEXICO para jovenes animadores. pic.twitter.com/KoGz51jIAG

— Guillermo del Toro (@RealGDT) October 17, 2022