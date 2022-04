Grupo Firme triunfa en Coachella

Una de las sorpresas que tuvo el famoso Festival Coachella fue la participación de Grupo Firme, quienes están creciendo como la espuma.

Asistentes que presenciaron la actuación de la agrupación originaria de Sinaloa fueron testigos del gran recibimiento que tuvieron por parte del público que no los conocía y en redes sociales compartieron algunas imágenes del momento como evidencia.

En los clips que subieron en redes se aprecia que la banda de música regional mexicana convocó a un gran número de asistentes en su escenario, el cual fue el principal del evento. Uno de los temas que cibernautas compartieron fue el de “Ya supérame” o “En tu perra vida”.

Incluso Becky G fue una de las asistentes que no dudó en demostrar que es admiradora de Grupo Firme.

A pesar de que el grupo triunfó en su presentación, no contó con su transmisión virtual y los usuarios en redes sociales no lo perdonaron, pues comenzaron a criticarlo severamente.

I'm a lil pissed off becuz coachella has 3 streaming channels and none are streaming Grupo Firme

Like wtf- why have them on the main stage if they aren't being streamed-

— ·ฯᴠᴀʟʟᴇʏɢᴀʟฯ·🎗️ (@uwuvienna) April 16, 2022