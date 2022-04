Amina Muaddi, la diseñadora con la que A$AP habría engañado a Rihanna, rompe el silencio

Esta semana las redes estallaron ante la noticia de la supuesta infidelidad de A$AP Rocky con la diseñadora Amina Muaddi.

Fue después de que el influencer de moda, Louis Pisano, expusiera esta versión se viralizó de inmediato, por lo que una fuente cercana a la pareja salió a desmentir la información, asegurando que los señalamientos son completamente falsos.

La dimensión de los rumores fue tan grave, que la misma diseñadora decidió tomar su cuenta de Instagram y hablar al respecto. A través de sus historias breves de la plataforma Amina compartió un breve comunicado desmintiendo la información.

“Siempre he creído que una mentira infundada, difundida en las redes sociales, no merece ninguna respuesta o aclaración, especialmente una que es tan vil. Inicialmente asumí que este chisme falso -fabricado con intenciones tan maliciosas- no sería tomado en serio. Sin embargo, en las últimas 24 horas me han recordado que vivimos en una sociedad que es muy rápida para hablar sobre temas independientemente de los hechos y que nada está fuera de los límites. No, ni siquiera durante lo que debería ser uno de los momentos más bellos y celebrados de la vida. Por lo tanto, tengo que hablar, ya que esto no solo se dirige hacia mí, sino que está relacionado con personas a las que tengo gran cantidad de respeto y cariño. Mientras Rih continúa viviendo su vida de embarazo serena y mejor vestida y yo vuelvo a mi negocio. Les deseo a todos un hermoso fin de semana de Pascua”, se lee en el mensaje.