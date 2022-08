Giovanni Medina denuncia fraude millonario al adquirir obras de arte

El empresario Giovanni Medina, ex pareja de Ninel Conde, se dijo víctima de fraude por obras de Picasso y de Miró.

De acuerdo al periodista Carlos Jiménez, Medina pagó 4 millones por una obra de Picasso y otra de Miró, pero no recibió los papeles de autenticidad de las mismas, por lo que se declaró víctima de fraude de obras de arte.

Además los vendedores le pidieron otros 3 millones por los papeles, por esta razón, el empresario aseguró que presentó su denuncia ante la Fiscalía de Ciudad de México en contra de los vendedores.

DENUNCIA GIOVANNI MEDINA q lo DEFRAUDARON con un PICASSO y un MIRÓ

El ex de @Ninelconde acusó q pagó 4 millones de $ por las 2 obras, pero q no le dieron documentos de autenticidad, si no daba otros 3 millones.

Ya fue a @FiscaliaCDMX a denunciar a los vendedores. pic.twitter.com/qCgyQ1bYhW

— Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 22, 2022