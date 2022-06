Ninel Conde desmiente a Giovanni Medina

La semana pasada, Ninel Conde acusó a Giovanni Medina de que no le permitieron ver a su hijo, incluso realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial de Instagram, como evidencia sobre la visita fallida que realizó en el domicilio del papá de Emmanuel.

Posteriormente, Giovanni Medina habló ante los medios de comunicación, ofreciendo diferentes entrevistas para desmentir a Ninel, pues aseguró que la interprete llegó tarde a la cita, incluso dijo que si hubiera avisado que iba retrasada le hubieran permitido el acceso.

Tras estas declaraciones, Ninel decidió pedir derecho de replica y solicitó hablar para las cámaras de ‘Ventaneando’, durante la entrevista la cantante desmintió a Giovanni y explicó que ese día llegó a las 4:04, pero en el acceso al domicilio de Medina le dijeron que no había nadie.

“Ya no voy a permitir más atropellos como los derechos de mi hijo, que tiene de poder ver a su madre, a poder re vincular ese lazo que está roto, cualquier niño que tenga veneno en contra de su madre no puede ser sano, no puede tener un corazón sano”, expresó Ninel y agregó que solicitará convivencias en lugares imparciales.