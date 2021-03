Gabriel Soto habla de lo vergonzoso que fue hablar con su hija sobre su vídeo

Aunque el actor ya había dado sus primeras declaraciones sobre su vídeo en un programa de televisión. Fue junto a Yordi Rosado, Jorge Van Rankin, Raúl Araiza, José Eduardo Derbez y Paul Stanley que habló de cómo se sintió realmente después de la difusión de este material delicado.

En un adelanto del programa ‘Miembros al aire’, compartido por el periodista Eden Dorantes, el actor habló por primera vez de sus sentimientos por esta violación a su privacidad. A pesar de ser un tema serio, junto a los conductores bromeó al respecto al inicio.

Sin embargo, reflejó la vergüenza que sintió al tener que explicarle la situación a Elisa Marie, su hija mayor, a quien tuvo durante su matrimonio con Geraldine Bazán. El Burro Van Rankin en tono más serio le preguntó si le afectó y así respondió Soto.

“Sí, sí afecta, evidentemente, porque es una violación a tu intimidad, ¿no? yo tengo dos hijas, que también evidentemente tuve que hablar, sobre todo con la mayor. Y sí está feo, no está padre, y si te afecta te avergüenza, es duro, es difícil, psicológicamente y emocionalmente hablando”, explicó.

Pero defendió su intimidad, asegurando que no hizo nada malo, aunque no entró en detalles, aseguró que no fue un error, más bien explicó que el delito fue la filtración y que ya se están tomando cartas en el asunto, como lo adelantó hace un mes para ‘Primer Impacto’.

Gabriel Soto ya tomó acciones legales contra filtración de vídeo

Gabriel Soto reacciona a los vídeos difundidos