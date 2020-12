Gabriel Soto reacciona a los vídeos difundidos

Hace unas horas se viralizaron algunas grabaciones de Gabriel Soto, las cuales desataron todo tipo de comentarios, ya que eran vídeos íntimos que aparentemente fueron tomados hace mucho tiempo.

Aunque se desconoce cómo se filtraron, el actor decidió utilizar sus redes sociales para hablar al respecto y confirmar que está muy apenado por este momento.

“Hola a todos. ¿Cómo están? Bueno, pues que les digo. Una raya más al tigre, no voy a hablar mucho del tema, lo único que quiero decirles es que, me siento muy vulnerable por la manera en que se violó mi intimidad y dejar en claro que esto pasó hace muchos años, me hago completamente responsable de este tema. Quiero pedirles a mis amigos de los medios de comunicación todo su apoyo para tratar este tema con el mayor cuidado, para garantizar el bienestar y la integridad de mis hijas y de mi pareja”, se le escucha decir muy afectado en las historias de Intagram.