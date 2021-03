Usuario comparte ‘modus operandi’ de rateros en la CDMX

“Hoy unos sujetos a bordo de un Mercedes-Benz blanco me siguieron desde el estacionamiento del hospital hasta San Ángel donde paré en una vulcanizadora porque mi auto traía la presión baja y me percaté de un navajazo en la llanta trasera. Mientras cambiaban la llanta, uno de ellos (mientras yo estaba dentro de la vulcanizadora) sustrajo mi maletín con objetos personales. Me di cuenta de ello, le grité qué hacía y lo perseguí, dejando el maletín tirado en la calle. Su cómplice (estacionado cerca de mi) avanzó mientras ambos corríamos”