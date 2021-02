Gabriel Soto ya tomó acciones legales contra filtración de vídeo

El actor habló por primera vez del vídeo íntimo que se filtró en redes sociales y aseguró que podría ir a la cárcel quien lo difundió.

Gabriel Soto explicó que se amparó en la Ley Olimpia, la cual va en contra de la publicación de imágenes íntimas de otras personas sin su consentimiento. El actor detalló que el culpable podría permanecer en prisión por lo menos cuatro años.

Gabriel Soto no sabe exactamente quién pudo ser la persona ´que filtró el vídeo pero aseguró que está recibiendo apoyo.

“La fiscal me está ayudando mucho en ese sentido y la demanda está ahí y estoy seguro que el culpable de haber filtrado esto o la culpable de haber filtrado esto va a ir a la cárcel de cuatro a siete años. Dejemos que la investigación tome su curso y estoy seguro que se va a dar con el culpable o la culpable”, explicó.

Finalmente agregó el derecho y libertad que las personas tienen de grabar este tipo de materiales y expresar su sexualidad.

“Yo digo: ‘¿Qué tiene de malo grabarse?’, o sea, uno puede hacer lo que quiera en la intimidad, yo tengo derecho a hacer lo que quiera con mi cuerpo, y si me quiero grabar o no me quiero grabar es mi problema, aquí el delito es hacerlo público y hacerlo viral. Esa es una violación a mi intimidad”, concluyó.