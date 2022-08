Ezra Miller rompe el silencio y habla de su salud mental

Tras las últimas polémicas que ha protagonizado Ezra Miller, el actor ha decidido romper el silencio y habló de sus problemas de salud mental.

La conducta errática de Ezra Miller ha sido titular de los medios especializados de espectáculos y después de permanecer en silencio por un largo tiempo ha decidido ofrecer disculpas y explicó que está en tratamiento y describió este comportamiento como “problemas complejos de salud mental”.

También el protagonista de ‘The Flash’ de 29 años, ha revelado al portal Variety que su objetivo es retomar una vida sana, segura y productiva.

“Habiendo atravesado recientemente por un momento de crisis intensa, ahora entiendo que estoy sufriendo de problemas complejos de salud mental y he comenzado un tratamiento. Quiero disculparme con todos a los que he alarmado y enfurecido por mi comportamiento pasado. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa saludable, segura y productiva en mi vida”, señaló el joven actor.