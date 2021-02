Ex jugador de Pumas es detenido en EU por presunta agresión

A través de redes sociales, trascendió el arresto de Jonathan Suárez-Cortés, (quien fue jugador de Pumas y Querétaro) y su hermano Rafael Suárez Jr., ambos acusados de agresión sexual en el contado de Osceola, Florida.

El futbolista se encuentra en EU, como refuerzo del Orlando City para la temporada 2021, sin embargo, en estos momento está detenido sin derecho a fianza.

BREAKING: Orlando City Soccer player Jonathan Suárez-Cortes & his brother were booked into the Osceola County Jail for sexual assault. They are being held without bond. Jonathan recently became a part of the team. @MyNews13 @SpecSports360 #News13Osceola @JonAlba @OsceolaSheriff pic.twitter.com/FLjDUlzgpo

— Stephanie Bechara (@BecharaReports) February 24, 2021