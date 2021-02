Netflix confirma quinta temporada de ‘Élite’

Desde hace unos meses ‘Élite’ anunció la llegada de una cuarta temporada a Netflix, pero hasta este momento, no ha llegado a la plataforma.

Recientemente algunas actrices de la historia confirmaron una quinta parte de sus personajes, convirtiendo el nombre de la serie en ‘trending-topic’.

Las primeras en aparecer en redes para confirmar una nueva temporada, fueron: Claudia Salas quien interpreta a Rebeca y Martina Cariddi, quien es una de las actrices de la cuarta parte de la historia.

Claudia y Martina tienen una sorpresa para ustedes. Élite temporada 5, en producción. pic.twitter.com/zq2UlOW2wQ — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) February 25, 2021

“Tenemos una sorpresa que anunciar. Hemos hecho esta tarta a mano. ¡Sorpresa! Tenemos una quinta temporada en ‘Élite’, estamos muy contentos”, declaran ambas famosas.

Posterior a este anuncio, aparecieron Georgina Amorós, quien es ‘Cayetana’ en la serie y Carla Díaz, otra de las integrantes del elenco, para dar este divertido anuncio.

Asimismo, la actriz argentina Valentina Zenere, quien fue parte de ‘Soy Luna’ y el actor brasileño André Lamoglia, confirmaron su participación en la quinta temporada.

Cabe destacar, que estos nuevos fichajes han emocionado a Latinoamérica, sin embargo, seguidores aún no están tan convencidos de la historia, ya que no será lo mismo si no está el elenco original.

Itzan Escamilla y Omar Ayuso confirman su salida de ‘Élite‘