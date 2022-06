Ex esposo de Britney Spears interrumpe dramáticamente la boda de la cantante

Desde las primeras horas de este jueves comenzó a difundirse la noticia que Britney Spears y Sam Asghari por fin contraerían matrimonio.

De acuerdo al portal TMZ, la boda fue una intima ceremonia a la que acudieron únicamente 100 invitados y en la que solamente asistió su hermano Bryan Spears, mientras que el resto de los familiares de la interprete no fueron requeridos.

La boda ha sido tema de controversia debido a que Jason Alexander, el primer esposo de la cantante irrumpió en la casa de la cantante, incluso realizó una transmisión en vivo para mostrar detalles del recinto que ya estaba listo para la celebración.

Britney Spears’ ex, Jason Alexander, broke into her house and stormed inside her wedding venue before her wedding ceremony on Instagram Live. pic.twitter.com/tiRbXBoAnJ

Incluso por la manera en la que irrumpió a la casa de la cantante, fue arrestado, según reportó el portal TMZ la policía lo arrestó de manera violenta, pues se rehusaba al arresto.

Mathew Rosenmgart, el abogado de Britney Spears, quien se encargó de retirar a su padre la tutela, explicó que de manera personal se encargó de que lo sacaran de la fiesta

Britney Spears' wedding was just dramatically interrupted, as her first husband, Jason Alexander, showed up trying to crash the event … resulting in a police response. https://t.co/twc25BOhKB

— TMZ (@TMZ) June 9, 2022