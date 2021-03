Estos son los últimos vídeos de Cepillín con vida desde el hospital

Este lunes por la mañana la noticia de la muerte de Ricardo González ‘Cepillín’, estremeció a México y es que mientras su hijo confirmaba su ingreso a terapia intensiva, se enteró de su fallecimiento en plena transmisión.

A través de las redes sociales anunciaron su velorio y miles de mexicanos se despidieron de Cepillín a través de publicaciones emotivas. Además apareció un vídeo que pudo ser el último que realizó en vida ya que data del cinco de marzo.

Un usuario identificado como Manuel Razo compartió a través de sus cuentas de TikTok y Facebook los vídeos que grabó el pasado viernes, en el que Cepillín lo felicitaba por su cumpleaños. En el clip le canta sus famosas mañanitas.

“Manuel Razo hoy cumple años y hoy lo felicito, así como me ven en bata, así como me ven aquí en el hospital, pero no podía dejar de felicitar a mi amigo, casi mi hermano, no, casi mi nieto, lo felicito, gracias por tu amistad, te quiero mucho”, expresó Cepillín en el primer clip.