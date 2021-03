Selena Gomez piensa en su retiro de la música

La cantante está a punto de lanzar su nuevo material discográfico ‘Revelación’, mismo que se convierte en su primer disco totalmente en español. Y el cual marcará su futuro en su carrera artística, así lo dio a conocer en una sincera entrevista que ofreció para ‘Vogue’.

Selena Gomez se convirtió en la portada del mes de abril de la famosa revista y como es costumbre, Vogue profundizó en temas con su invitada especial, por lo que la también actriz habló de política, su ausencia en redes sociales y el futuro de su carrera como cantante.

Selena confesó que ha estado alejada de Internet durante tres años y lo que vemos en la plataforma son fotografías y textos que le envía a su asistente para que sean publicados en su cuenta de Instagram y Twitter.

Ahora que está por estrenar ‘Revelación’, el cual se convierte en su cuarto álbum de estudio, Selena confiesa que podría tratarse de su último intento en la industria, ya que siente que lo que hace no es suficiente para el público.

“Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio. He tenido momentos en los que he estado como, ‘¿Cuál es el punto? ¿Por qué sigo haciendo esto?’ , “Lose You to Love Me” sentí que era la mejor canción que había lanzado, y para algunas personas todavía no era suficiente”, se sinceró para Vogue.