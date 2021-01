Eréndira Ibarra fue obligada a trabajar con un actor que la agredió

Nath Campos logró que miles de mujeres hablaran sobre sus propias historias, aunque muchos han criticado este momento, se sabe que las víctimas hablan cuando están listas y recientemente ocurrió con otra actriz mexicana.

En esta ocasión, Eréndira Ibarra apareció en redes sociales para confirmar que durante la grabación de una serie tuvo que convivir con su agresor.

“A mí me han violado, y han abusado de mi, he visto abuso a primera mano suceder frente a mis ojos y BASTA. Nunca más una persona abusadora se va a beneficiar de mi silencio. Hace no mucho participé en una serie donde me vi obligada a trabajar con un abusador que me hizo mucho daño. Fui con mi agencia y con la producción y no pasó NADA”, declaró la actriz.