Eduin Caz explota contra amigos y familiares por dañar su departamento

Lidiar con la fama es algo por lo que se le ha criticado mucho a Eduin Cazares, vocalista de ‘Grupo Firme’, sobre todo porque comparte cada detalle de su día a día, incluso ha dejado de hacerlo porque sus fanáticos identifican dónde se encuentra y lo buscan para una convivencia con el interprete lo que ha llegado a molestarlo.

Ahora ha expuesto una situación que involucra a varios de sus conocidos más cercanos a quienes les mandó un mensaje a través de sus historias breves de Instagram.

“Hola hola, familia les tengo un mensaje muy importante de parte de mi esposa y mio. A toda la familia y amigos que viven en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa saben que pues siempre les presto mi departamento, pero aquí esto ya está roto, me dejan todo desordenado. Y pues lamentablemente yo soy bien especial y a mi nadie me regaló nada yo cuido mucho mis cosas, entonces evítenme la pena de decirles que no cuando me pidan el departamento porque ya no se los voy a prestar”, detalló el interprete.