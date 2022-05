Eduin Caz explica porqué tuvo que ser trasladado al hospital de emergencia

Después de que comenzarán a circular un video de Eduin Caz siendo trasladado en una ambulancia a un centro médico, el cantante salió a aclarar especulaciones.

El video comenzó a circular en redes sociales durante este domingo, donde se aprecia al vocalista de Grupo Firme, inconsciente, mientras lo bajan de una ambulancia, lo que inmediatamente preocupó a sus más fieles seguidores.

Tras el traslado de emergencia del interprete, comenzaron a surgir especulaciones sobre el abuso de sustancias, incluso se atrevieron a asegurar que era una sobredosis, sin embargo, el mismo interprete decidió terminar con estos rumores y tranquilizar a sus seguidores.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Eduin Caz realizó una transmisión en vivo donde explicó a detalle qué fue lo que realmente le sucedió y que es un mal que lo aqueja desde hace tiempo.

“Hay muchos chismes, hay mucha información errónea con lo que me pasó el día de aayer, bueno hoy en la madrugada”, comenzó Eduin Caz posteriormente detalló que el estrés inició esta travesía, “el día viernes fue un día bien estresante, porque llovió totalmente muy cabrón, cayó granizo, pero imagínate tener la responsabilidad, más de 50 mil gentes y realmente a mi no me gusta cancelar eventos y que era lo más probable que iba a pasar”, explicó.