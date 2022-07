Eduin Caz cambia radicalmente de look y lo comparan con Nodal

Otro de los interpretes que se mantiene en la polémica es Eduin Caz, debido al contenido que comparte a través de sus redes sociales, donde su vida privada ha quedado expuesta más de una ocasión y ahora ha sido por su nuevo estilo en el cabello.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el vocalista de Grupo Firme, compartió su nuevo estilo causado toda clase de reacciones entre sus más fieles seguidores y los usuarios de la plataforma, quienes comenzaron a compararlo con Nodal.

En el clip que compartió Eduin aparece a bordo de una moto acuática, mientras hace lip sync de uno de los videos que realizó Bad Bunny para anunciar su gira. “A disfrutar más”, escribió el cantante en la descripción del video que ya acumula más 260 reacciones en la plataforma.

Además en sus historias breves de Instagram, el vocalista compartió otra fotografía en la que aparece con su rubio platinado.

Usuarios en redes sociales no han dudado en expresar su opinión y aseguran que el cantante se arriesgó demasiado con este look, mientras miles le escribieron lo bien que se ve, otros no lo tomaron tan bien y aseguraron que se muy diferente.

