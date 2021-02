Después de 8 meses de lucha contra la COVID-19, Toño Mauri sale del hospital

La enfermedad dejó secuelas graves en los pulmones del actor por lo que tuvo que permanecer hasta ocho meses en el hospital.

Afortunadamente Toño Mauri ya fue dado de alta y a través de la cuenta de Twitter del University of Florida Health Shands, se dio a conocer los momentos previos de su salida y en la que se aprecia cómo se despide del personal médico que le salvó la vida.

When telenovela star Toño Mauri left home, he wasn't sure he'd be coming back. Today, after months spent battling COVID-19 & recuperating from a double-lung transplant, he was discharged. "This experience made me realize what is really important," he said. Congratulations, Toño! pic.twitter.com/vUwcDFjnj1

— UF Health (@UFHealth) February 12, 2021