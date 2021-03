Demi Lovato revela todas las drogas que combinó la noche de la sobredosis

La cantante ha causado revolución después de exponer su vida en el documental de YouTube ‘Demi Lovato: Dancing with the Devil’. Aunque su estreno ocurrió este 23 de marzo, semanas previas fue dando adelantos dando de qué hablar previo a su lanzamiento.

Posteriormente al lanzamiento del documental, Demi también estrenó un vídeo clip del sencillo homónimo a la canción la cual versa al inicio: “Es sólo un poco de vino tinto, estaré bien. No es como que quiera hacer esto todas las noches. He estado bien. ¿No me lo merezco? Creo que me lo gané, siento que vale la pena”.

Además se dio a conocer recientemente que la noche de su sobredosis, cuando se encontraba en su residencia de Hollywood, reconoció que consumió heroína fumada una noche antes y aunque se había inyectado en el pasado esa ocasión no fue así.

“Me tomé una botella de vino aquella noche y no habían pasado ni 30 minutos cuando ya había llamado a alguien que sabía que tenía drogas. Nunca había tomado metanfetaminas antes, y esa noche las probé. Lo mezclé con éxtasis, cocaína, marihuana, alcohol y Oxicodona. Solo eso ya tendría que haberme matado”, relató Demi en uno de los capítulos de su documental.

Demi asegura que ha sido liberador y empoderador hablar de sus adicciones en este documental ya que espera que su historia pueda ayudar a otras mujeres que pasan por algo similar a superarlo.

Además resaltó que la semana pasada, la cantante filmó el que sería el vídeo musical de ‘Dancing with the Devil’ y TMZ compartió una dramática escena, en la que Demi Lovato tuvo una reacción desgarradora y cargada de emociones.

El mismo portal detalló que el vídeo lo codirigió Demi con Michael D. Ratner y de acuerdo a fuentes cercanas a la producción, la cantante se salió del guión y terminó por hacer estilo libre, al momento de que las cámaras empezaron a grabar, empezó a sincronizar los labios con la canción y empezó a sollozar incontrolablemente.

Aunque estaban muy nerviosos el personal de producción, al ver a Demi así, después de la toma explicó que fue catártico realizarlo. También TMZ reveló que esta escena no se incluyó en la versión final del vídeo musical.

Demi Lovato sufrió abuso cuando era actriz de Disney Channel

Demi Lovato continúa consumiendo sustancias bajo supervisión