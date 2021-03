Eiza González preocupa a sus fans por extrema delgadez

La actriz mexicana sigue acumulando éxitos en su carrera por Hollywood y en cada oportunidad que tiene para presumir su trabajo nunca faltan algunos comentarios negativos. Como los que recibió en su más reciente fotografía.

Aunque Eiza González siempre ha lidiado con comentarios sobre su delgadez, siempre ha manifestado que al contrario, mantiene una vida saludable en la que el entrenamiento es parte de su día a día.

“Conocí a uno de mis ídolos y estaré hablando con ella mañana Kelly Clarkson y no, no estoy desordenada échale un vistazo. Gracias por mi look de sailor moon Versace”, escribió Eiza en el pie de la postal que logró casi medio millón de reacciones.