Demi Lovato sufrió abuso cuando era actriz de Disney Channel

Demi Lovato ha destapado algunos de sus más traumáticos sucesos y a través del documental que se estrenó en el festival online South By Southwest, confirmó que sufrió abuso durante su época como actriz en Disney Channel.

‘Demi Lovato: Dancing with the Devil’, es una serie original de YouTube y donde recientemente dio a conocer cómo alguien habría abusado de ella, durante su primera relación íntima.

Aparentemente la cantante estaba saliendo con alguien y decidió no tener relaciones con esta persona que, aún así la forzó.

“Estábamos saliendo, pero yo dije: ‘Esto no va a ir más lejos, soy virgen y no quiero perder de esta forma (mi virginidad)’. Pero eso no importó -lo hizo”, finalizó el relató.